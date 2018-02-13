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O ülkede 100 bin kişi sokaklarda yaşıyor

Farklı coğrafyalardan, farklı umutlarla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen ancak umduklarını bulamayan evsizler, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

13 Şubat 2018 Salı 20:17
O ülkede 100 bin kişi sokaklarda yaşıyor

Doğu Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, çok geniş bir coğrafyanın "cazibe merkezi" Moskova'ya büyük umutlarla gelip evsiz kalan binlerce kişi, dondurucu soğuklarda hayat mücadelesi veriyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntıların devam ettiği Rusya’da sosyal hizmetlere ayrılan bütçeler yetersiz kalırken, ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak geçen yıl itibarıyla 20 milyona yaklaştı.

Rus ekonomisinin kalbinin attığı başkent Moskova’da resmi rakamlara göre 13 bin, sivil toplum kuruluşlarının tahminlerine göre ise yaklaşık 100 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında sıfırın altında 10 olan, yoğun kar yağışı ve fırtınanın sık sık görüldüğü Moskova’da her yıl yüzlerce evsizin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Evsizler, metro istasyonları, boş vagonlar ve terk edilmiş binalarda hayatta kalmaya çalışıyor.

EVSİZLERİN SOĞUKLA MÜCADELESİ

Yaklaşık 10 yıl önce Moskova'ya gelen ve uzun süredir sokaklarda yaşayan Aleksandr Çernov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesine yardımcı olabilmek için Belarus’tan geldiğini ancak geçirdiği zor bir dönemin ardından artık sokakta yaşayarak hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

Bazı günler bir eczanenin ısınması için kendisini içeri aldığını belirten Çernov, "Geceleri ise bazen 50 ruble verip umumi tuvaletlerde sabahlıyorum." dedi.

Yemekleri ise genellikle çöplerden bulduğunu söyleyen Çernov, "Moskova geceleri çok soğuk. Bazen sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Sokakta yaşamak gerçekten kolay değil." diye konuştu.

Çernov, Moskova’da iyi kalpli insanların kendisine bazen yardım ettiğine işaret ederek "Geçen gün sokakta otururken genç bir adam yanıma yaklaşıp nasıl olduğumu sordu. Talep etmememe rağmen beni restorana götürüp karnımı doyurdu. İyi insanlar hala varlar." ifadelerini kullandı.

Hayat mücadelesini sokaklarda yürüten Fyodor Solovyev ise Rusya'nın kuzey şehirlerinden Arhangelsk’ten Moskova’ya 2008’de geldiğini söyledi.

Bir süre önce eşinden boşandıktan sonra sokaklarda yaşamaya başladığını anlatan Solovyev, "Uyumak için genellikle umumi tuvaletleri kullanıyorum. Tuvaletler kapalıysa sokaklarda, istasyonlarda ve bazen boş binalarda yaşıyorum. Sosyal yardım oluyor ama benim ihtiyacım yok, yemeğimi kendim buluyorum." dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:17
  1. Fyodor Solovyev
  2. Rusya
  3. Petrol
  4. Uzak Doğu

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