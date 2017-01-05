O ülke yine Akdeniz'de petrol arayacak

Bu haber 892 kez okundu

Lübnan'da yeni iktidara gelen hükümet, 2013 yılından beri askıda olan Akdeniz'de off-shore doğalgaz ve petrol arama ihale sürecini yeniden canlandırmak için iki kararname çıkarttı.

Lübnan, Akdeniz'deki kıyılarının açıklarında 96 trilyon metreküplük doğalgaz ve 865 milyon varillik petrol rezervleri bulunduğunu tahmin ediyor.

Kararnamelerle arama blokları tanımlanıyor ve üretim ve arama ihaleleri ile sözleşmelerinin koşulları belirleniyor.

Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, Başbakan Saad Hariri'nin yeni kabinesi ile dün yaptığı ilk toplantı sırasında gönderdiği sosyal medya mesajında, "Hükümet ilk iş olarak iki petrol kararnamesini tamamlamıştır" dedi.

Hükümet aynı zamanda hidrokarbon sanayinin gerektireceği vergi düzenlemesi ve bir hidrokarbon yasası hazırlamak üzere iki ayrı komisyon kurulmasını da kararlaştırdı.

Petrol ve doğalgaz ihalelerine 2013 yılında katılma yetkisi alan 46 şirketten işletme başvurusu yapan 12 şirket arasında Chevron, Total ve Exxon Mobil bulunuyordu.