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O ülke yeteneklilere 10 yıl vize veriyor

Çin, bilim adamları, girişimci ve teknoloji şirketi liderlerine 10 yıllık vize verecek.

05 Ocak 2018 Cuma 16:59
O ülke yeteneklilere 10 yıl vize veriyor

Çin, bilim adamları, girişimci ve teknoloji şirketi liderlerine 10 yıllık vize verecek.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, "yetenekli" yabancıların ülkedeki kalkınmaya katkı sağlaması için 5 ila 10 yıl süreli çok girişli vize uygulaması başlattı.

Teknoloji şirketi sahipleri, girişimciler ve bilim adamlarını ülkeye kazandırmayı hedefleyen uzun süreli vizeye başvuru internet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvuranlar vize almaları halinde Çin'de tek seferde 180 gün kalabilecek, bunun yanı sıra aile ve çocuklarını getirebilecek.

Ülkede 2016’da yabancılar için değerlendirme sistemi uygulamaya konmuştu. Bu uygulamayla, Nobel Ödülü kazananlar, başarılı sporcular, akademisyenler, finans uzmanları "yüksek yetenekli" grubuna alınarak ülkeye çekilmeleri amaçlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılması için kritik bir eşikte olduklarını açıklamış, bu kapsamda yabancı uzmanlara yönelik daha açık bir politika benimsenmesi gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:59
  1. China Morning Post
  2. Li Kıçiang
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