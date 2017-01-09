O ülke vize muafiyetini 2021 yılına erteledi

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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev tarafından geçen yıl sonunda imzalanan ve 1 Nisan'da 27 ülkeye vize uygulamasının iptalini öngören plan, yine Mirziyoyev'in kararıyla 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları ile Gümrük Komitesi ve diğer devlet kurumları, vize muafiyetinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Planın, "turizm faaliyetinin istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirilmesi, gereken teknik altyapının oluşturulması, yabancı turistler ve vatandaşların can güvenliği ve sağlığının korunması ayrıca yabancı ülkelerle eşit haklara dayalı dış ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi" amacıyla ertelendiği belirtildi.

Yeni karara göre, 1 Ocak 2021'den itibaren Avustralya, Avusturya, İngiltere, Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore, Singapur, Finlandiya, İsviçre ve Japonya vatandaşları 30 güne kadar, Belçika, Endonezya, Çin, Malezya, ABD, Fransa, Vietnam, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz ve Çekya'nın 55 yaş üstündeki vatandaşları da 30 gün boyunca Özbekistan'da vizesiz kalabilecek. Kararla Taşkent, Semerkant, Buhara ve Ürgenç havaalanlarında turistlerin ülkeye girişini kolaylaştıracak "yeşil koridorlar" oluşturulması süresi de ertelendi.

Resmi rakamlara göre her yıl iki milyona yakın turistin ziyaret ettiği Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Hive ve Şehrisebz şehirleri UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.

Özbekistan'ın aynı zamanda inanç ve kültür turizminin geliştirilmesi açısından büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.