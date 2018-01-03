O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki hafta gerçekleştirdiği Afrika turu, Türk işadamları açısından yeni pazarlara giriş için anahtar oldu. Sudan'da Sevakin Adası Türkiye'ye tahsis edilirken 12 bin hektarı TİGEM'e olmak üzere Türkler için 780 bin hektarlık alanın tahsisi için süreç hızlandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz, bu alanın işletmeye alınmasıyla birlikte mevcutta Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal rekoltenin iki katı üretimin Sudan'da yapılabileceğini belirterek, ülke ile ticaret hedefi olan 10 milyar doların da rahatlıkla tutturulabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad, Tunus ve Sudan'ı ziyareti sonrası Afrika kıtasıyla olan ticaret hacminin artırılması için Türk yatırımcılar rotasını bu ülkelere çevirdi. DEİK Sudan Başkanı Korkmaz, 200 dolayında işadamının Sudan'da yapılan iş forumuna katılım gösterdiğini belirterek, elektronik, savunma, güvenlik, sağlık ve tarımsal faaliyetler başlığı altında çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.



HEDEF 10 MİLYAR DOLAR



Ticari ve sınai faaliyetler yönüyle Türk işadamlarının Afrika'ya ilgisinin fazla olduğunu kaydeden Korkmaz, "Sudan ile resmi kayıtlara göre 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ancak pamuk, susam ithal ettiğimiz için Sudan'a karşı cari açık veriyoruz. 500 milyon doları önümüzdeki yıl 1, sonraki yıl 2, daha sonra 10 milyar dolara kadar çıkarma hedefimiz var" dedi. Sudan ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde 12 bin hektarı TİGEM'e olmak üzere toplamda 780 bin hektarlık bir alanın Türk yatırımcının hizmetine sunulacağını anlatan Korkmaz, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bunu yönlendirecek olursa yağ fabrikalarından iplik fabrikalarına varıncaya kadar Türklerin bölgede yatırımları olacaktır. Büyükelçiliğimiz, TİGEM ve bakanlık burada ortak hareket etmeli" diye konuştu.



TARIMSAL REKOLTENİN İKİ KATI



780 bin hektarın işletmeye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin yıllık gerçekleştirdiği tarımsal rekoltenin bu ülkede üretilebileceğini söyleyen Korkmaz, böylece pek çok ülkeye ihracat yapılabileceğini anlattı. Sudan'la ortak bir şirket ve komisyon kurma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Korkmaz, böylece hangi koşul ve sürelerde bu ülkede iş yapılabileceğinin netleştirileceğini söyledi. Korkmaz, projenin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye'nin dünyada sözü geçen ülkeler liginde daha da üst sıralara çıkacağını belirtti. (Sabah)