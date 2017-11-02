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O ülke Türkiye'ye olan borcunun son taksitini ödedi

Mısır, Türkiye'den 2012 yılında aldığı 1 milyar dolarlık borcun son taksiti olan 200 milyon doları ödedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:18
O ülke Türkiye'ye olan borcunun son taksitini ödedi

Mısır, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ni iktidarda olduğu 2012'de ülkenin Türkiye'den aldığı 1 milyar dolarlık kredinin kalan son taksidini ödedi.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır 2012'de Türkiye'den aldığı 1 milyar dolarlık borcun 200 milyon dolarlık kalan son taksidini de ödedi.

Mısır Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Rami Abul Naga, 1,5 milyar dolarlık başka bir krediiçin de Libya'ya 250 milyon dolar ödediklerini belirtti. Naga, gelecek yıl Libya'ya kalan borcun son iki taksidi olarak 500 milyon dolar daha ödeneceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:18
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  2. mısır'ın Türkiye'ye borcu
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