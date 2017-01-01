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O ülke Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD ve Avustralya, Türkiye'deki vatandaşlarını uyarıda bulundu

O ülke Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 11:34
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İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübündeki yılbaşı kutlaması sırasında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesi, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırısının ardından ABD, Dışişleri bakanlığı , yeni yılın ilk gününde yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayınladığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika'da yaşayan aile bireylerini kendi durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri istendi. 

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaşlarına yönelik tehditler ile saldırıların sürmekte olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNDEN DE UYARI

Avustralya hükümeti de saldırının ardından Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

Smart Traveller adlı internet sitesinden yayınlanan açıklamada Türkiye'de seyahatte olanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Sky News Australia'da yer alan habere göre büyükelçilik yetkililerin de, saldırının kurbanları arasında Avustralya vatandaşı olup olmadığına dair Türk yetkililerle irtibat halinde olunduğu belirtildi.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İngiltere Büyükelçiliği de internet sitesinde saldırının ardından yaptığı açıklamada vatandaşlarına, yerel yetkililerin tavsiyelerinin dinlemesi gerektiği bildirildi.

 
 
EtiketlerTÜRKİYEVATANDAŞLARI UYARDIİstanbul OrtaköyREİNA
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