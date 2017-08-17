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O ülke Türkiye sınırına asker yığıyor

Bulgaristan, yasa dışı göçü önlemek için sınır önlemlerini arttıracağını açıkladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:31
O ülke Türkiye sınırına asker yığıyor

Bulgaristan Türkiye'den gelen kaçak göçle mücadele amacıyla sınır güvenlik önlemlerini artırıyor. Bulgaristan Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov Alman 'Die Welt' gazetesine verdiği demeçte 'sınırların korunmasında daha fazla askerin görevlendirileceğini ve Türkiye sınırının beş bölgeye ayrılacağını' söyledi.

Bu bölgelerden her birine bulunduğu mıntıkayı beklemek üzere bir silahlı bölük yerleştirileceğini belirten Bulgaristan Savunma Bakanı Karakaçanov, toplam 600 askerin bir bölümünün özel eğitimli muhariplerden oluşacağını söyledi. Bakan, uygulamaların, sınır korumada askerin polisten daha etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, ayrıca kaçak göçmen hareketlerinin kameralar ve insansız hava araçları yardımıyla gözetleneceğini açıkladı.

"Çoğu ekonomik göçmen"

Krasimir Karakaçanov Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki göç yollarını kapatmamış olmasını eleştirdi. "Kaçak göçmenlerin kitleler halinde Avrupa'ya akın etmesine daha fazla göz yumulamayacağını belirten Bakan, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının gerekirse silah zoruyla korunabilmesi için İtalya ve Yunanistan'da NATO ya da Avrupa Birliği birliklerinin görevlendirilmesi gerektiğini" söyledi. Karakaçanov Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelenlerin çoğunluğunun ekonomik göçmen olduğunu savundu ve "Takibata uğramış değiller, hayatlarının korunmasına muhtaç değiller. Sadece zengin bir Batı ülkesinde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:31
  1. bulgaristan
  • hrnhrn51 dk önce
    Saldırı hazırlığı ,abd de aynı yere bir sürü zırhlı yerleştirdiler kesinlikle gözümüzü boyuyorlar
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi52 dk önce
    Yavas yavas tūrlū cesitli bahanelerle sariliyoruz.
  • VatanVatan58 dk önce
    Amac baska bence
  • MuradMurad1 sa önce
    Deyiverin artik savas hazirligindayiz america balkanlara onlarca muhimmat Verdi lakin tuzak kuranlarin en hayirlisi Allahtir biz Kaderci bir Milletiz Allahin dedigi olur deyip sehadete kosar gazi kaldik diye kendine esef eden Biz bitti demeden bitmez Sn: Recep Tayyib Erdoganin Reis bas Komutan Topunuz gelin 1900lerde faiz bataginda elini kolunu bagladiniz zayiflatilmis Osmanliyi yenemeyen kutil amare destanini yazan Savas kaybetmedigi halde Masada Parçalanan UMMET ve finansalborçlarini 1954te anca bitiren Turkiye O eski Türkiye bu ümmet hayirli bir ümmet her yüzyilda bir lider geliyor oda bize nasip oldu allah için seni seviyorum Reis hak bildigin yolda yürü Sessiz çigliklarin feryadi Mazlumun Gür Sesi Rabbim seni her Muzaffer eylesin Dualarim Sizlere çiplak elle bir isgale son veren Cesur Milletime
  • UgurUgur1 sa önce
    Nedense tüm komşular asker yığınağı yapıyor. İlginç
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