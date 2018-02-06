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O ülke terör örgütü YPG'ye destek veriyor

NATO ve Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında yer alan Belçika’nın, terör örgütü YPG’ye verdiği gizli destek ülkede bomba etkisi oluşturdu.

06 Şubat 2018 Salı 08:30
O ülke terör örgütü YPG'ye destek veriyor

Belçika’da haftalık yayınlanan Knack dergisi, Belçika Askeri İstihbarat biriminin 2016 ve 2017 yıllarında YPG terör örgütü ile temas halinde olduğunu ortaya çıkardı. Habere göre YPG’ye, 2016 yılında, Kuzey Irak’ta, önce medikal destek ve arkasından silah kullanma eğitimi verdiği yazılırken; yine aynı yıl Belçika Askeri İstihbaratı’nın YPG militanlarına Belçika’da lojistik destek sağlamak için YPG liderleriyle bu ülkede bir araya geldiği belirtildi.

YPG, 2016 sonunda Belçika’da yapılan görüşmede askeri techizat talebinde bulundu. Özellikle gece görüş sistemleri tarafından görülmeyen üniformaların kendileri için çok gerekli olduğunu söylediler. YPG teröristlerine kurşun geçirmez yelekler başta olmak üzere, askeri teçhizat, üniforma, bot ve lojistik destek, İsviçreli bir aracı ile sağlanması askeri istihbarat tarafından gündeme alındı.

İSTİFA ETTİ

Ancak Askeri istihbarat ADIV’de çalışan 8 kişinin terör örgütüyle bu kirli ilişkiden rahatsız olarak bir ihbar mektubunu Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı’na göndermesi ile tüm gizli ilişki açığa çıktı. Belçika Gizli Servis’i Les Secrets De La Surete De L’Etat’ya mektup iletildi. Yapılan incelemede mektuptaki iddialartın doğru olduğu anlaşılınca ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans istifaya zorlandı. Temmuz 2017’deki ise baskılar sonucunda da istifa etti. Belçika Gizli Servisi dosyayı kapamayı reddetti. Görüşmelerin içeriğini BrükselBaşsavcılığı’na götürdü. Gizli Servis bunula da yetinmedi. YPG ile kirli ittifakın Belçika Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın bilgisi dışında gerçekleştiğini saptayarak, geniş bir rapor hazırladı.

RAKKA’DAKİ İSİM LİSTESİ İÇİNMİŞ

Dergiye göre Askeri İstihbarat ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans, DEAŞ’a karşı koalisyon uçuşlarında bir Belçikalı F-16 pilotunun uçağının düşürülmesi senaryosunda bu pilotun DEAŞ’ın esiri olmadan kurtarılması senaryosunda sahada YPG’yi kendine müttefik yapmak istedi. Ayrıca DEAŞ’a katılan Belçikalılar’ın isimlerinin terör örgütünün Rakka’daki merkezinde tutulduğunu düşünerek Rakka’ya doğru ilerleyen YPG’yi kendilerine müttefik yapmanın isim listesine ulaşmakta hayati öneme sahip olacağını düşündü. Ancak YPG’yi dost edinmenin Ankara’yı kızdıracağını biliyordu. Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay’dan bu konuda izin almak istese ‘hayır’ yanıtı alması çok mümkündü. Bu nedenle işi gizli yürütmeye karar verdi.

Vatan

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:30
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