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O ülke şokta… Ölü sayısı yükseliyor! En az 170 kişi hayatını kaybetti

Asya'da başta Nepal olmak üzere Hindistan'n kuzeyi  ve Bangladeş'i etkisi altına alan sel ve toprak kaymalarında can kaybı 173'ü buldu. Milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Ölümlerden 70'inin yaşandığı Nepal'de bir safari parkında tutsak kalan  yüzlerce turist fillerle bölgeden çıkarıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:34
O ülke şokta… Ölü sayısı yükseliyor! En az 170 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli Muson yağmurları üç Asya ülkesinde 170'dan fazla can aldı. Nepal'in güneyi, Hindistan'ın kuzeyi ve Bangladeş sel ve ardından getirdiği toprak kayması felaketi ile boğuşuyor.

Nepal'de bir safari parkında tutsak kalan 300 turist ancak fillerin üzerinde tahliye edildi.

Başkent Katmandu'nun güneyinde bulunan Sauraha'da Rapti nehrinin taşması sonucu 600 kadar turist bölgeyi terk etti. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkede şimdiye kadar 70 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan kayıp..

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:34
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