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O ülke şokta! İstihbarat çalışanlarına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat örgütünün ana binasına yürüyerek gelen terörist, üstündeki bombayı infilak ettirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:19
O ülke şokta! İstihbarat çalışanlarına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil, bir kez daha terör saldırısına hedef oldu.

Bu sabah ülkenin istihbarat örgütünün merkez binası yakınlarında bir intihar saldırganı kendini havaya uçurdu. En az altı can kaybına yol açan saldırıda üç kişi de yaralandı.

BBC, teröristin sabah saatlerinde işe giden istihbarat örgütü çalışanlarını hedef aldığını ve yürüyerek gelip kendini patlattığını bildiriyor.

Terör örgütü DAEŞ, kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Uluslararası haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, ellerinde ağır silahlar bulunan polislerin patlamanın gerçekleştiği bölgeyi kapattığı görülüyor.

Bu yıl içinde hem kanlı örgüt DAEŞ hem de Taliban'ın onlarca saldırı gerçekleştirdiği Afganistan'da, binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Mayıs ayında diplomatik temsilcilerin bulunduğu bölgede patlatılan yüzlerce kiloluk bomba, 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • zaferzafer4 sa önce
    Abd denilen ulke BM.nin intikamini almaya calisiyor. Dunya uzerindeki tum teroristlerin en buyuk destekcisiolan abd intikam almaya calismaktadir. Ulkemiz bu konuda cok dikkat etmelidir.
  • BetoBeto4 sa önce
    Birgün de isgalcileri(abd) havaya ucurun be tabi BASS in emrinde degilseniz..!Asil böyle suikast girisimlerde herzaman abd nin izi var..BASS in Türkiyede nasil deasli pkkli kiralik itleri vardiysa Afghanistanda da AYNEN ÖYLE!!!ABD lileri ülkenizden kovacaginiza "Dollar" tapinaginizi secmissiniz..Talibani yönetenlerin hepisi satilmis abd nin adamlari!!!
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