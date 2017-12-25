O ülke şokta! İstihbarat çalışanlarına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil, bir kez daha terör saldırısına hedef oldu.

Bu sabah ülkenin istihbarat örgütünün merkez binası yakınlarında bir intihar saldırganı kendini havaya uçurdu. En az altı can kaybına yol açan saldırıda üç kişi de yaralandı.

BBC, teröristin sabah saatlerinde işe giden istihbarat örgütü çalışanlarını hedef aldığını ve yürüyerek gelip kendini patlattığını bildiriyor.

Terör örgütü DAEŞ, kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Uluslararası haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, ellerinde ağır silahlar bulunan polislerin patlamanın gerçekleştiği bölgeyi kapattığı görülüyor.

Bu yıl içinde hem kanlı örgüt DAEŞ hem de Taliban'ın onlarca saldırı gerçekleştirdiği Afganistan'da, binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Mayıs ayında diplomatik temsilcilerin bulunduğu bölgede patlatılan yüzlerce kiloluk bomba, 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.