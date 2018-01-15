Ülke şokta! Başkentte silahlı çatışma, ölü ve yaralılar var

Çalkantılı yıllar geçiren ve otoritenin kurulamadığı Libya'da, silahlı gruplar başkent Trablus'taki havalimanında çatıştı.

Reuters haber ajansı, Mitiga Havalimanı'nda tüm uçuşları iptal eden çatışmada ağır silahlar kullanıldığını bildiriyor. Ateşlenen silahların sesleri Trablus merkezinden duyuldu, çatışmada en az üç can kaybı var.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, 16 kişinin yaralandığı havalimanının tahliye edildiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, çatışmaya giren tarafların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı 'Caydırıcı Güç' adlı birim ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar olduğunu aktarıyor. Ajansa göre, silahlı gruplar havalimanının kontrolünü ele geçirmek için saldırı düzenledi.

Mitiga Havalimanı çevresinde üç ay önce de silahlı gruplar çatışmış, uçuşlar iki gün sonra başlayabilmişti.

Arap Baharı isyanlarının sarstığı ülkeler arasında yer alan Libya'da, Muammer Kaddafi 2011 yılında devrildi.

Yedi yıldır istikrar sağlanamayan ülkede, birçok grup farklı bölgelerde egemenlik mücadelesi veriyor.