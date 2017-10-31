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O ülke şokta… Başkentte patlama, ortalık kan gölü… Çok sayıda ölü var

Terör türbülansından kurtulamayan Afganistan'da bugün bir patlama daha oldu.

31 Ekim 2017 Salı 17:09
O ülke şokta… Başkentte patlama, ortalık kan gölü… Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in en sıkı korunan bölgesinde patlama meydana geldi.

Reuters haber ajansı, bir canlı bombanın büyükelçiliklerin ve devlet binalarının bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde kendisini havaya uçurduğunu bildiriyor.

Reuters muhabirleri, patlama bölgesinde en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının ise hastanelere taşındığını aktarıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise hastanelere en az 10 yaralının getirildiğini açıkladı.

Olay yerinden uluslararası ajansın geçtiği ilk karelerde, çok sayıda yaralının ambulanslara taşındığı görülüyor.

Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan, Ekim ayı içerisinde bir terör fırtınasına sahne oldu. Ülkede peş peşe düzenlenen saldırılarda bir haftada 250'den fazla insan yaşamını yitirdi. Terör örgütleri Taliban ve IŞİD'in hedef aldığı yerler arasında askeri garnizonlar, polis merkezleri ve camiler vardı. Bir kışlayı basan Taliban teröristleri, içerideki 60 askerden 50'isini öldürdü.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:09
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