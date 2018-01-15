O ülke şokta! Başkentin göbeğinde 2 bombalı saldırı… Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları Tayaran Meydanı’nda gerçekleşti.

Kasım ayında Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı.