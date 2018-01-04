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O ülke savaş uçaklarıyla resmen meydan okudu!

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin Sırbistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline geldiğini belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:03
O ülke savaş uçaklarıyla resmen meydan okudu!

Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin özellikle NATO saldırılarına maruz kalabilecek bölgelerde yeni ekipmanlar edinmeye devam edeceğini belirten Aleksandar Vulin, envantere katılan altı Rus MİG-29 savaş uçağının Sırbistan Hava Kuvvetlerini yalnızca güçlü kılmakla kalmayıp muhtemelen bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline getirdiğini iddia etti.

Ciddi anlamda silahlı kuvvete sahip bulunan ülkeler gibi bunu medyada pek fazla paylaşmayacaklarını söyleyen Vulin, verilecek görevlere hazır olduklarını belirtti.

Satın alınacak uçaksavar savunma sistemlerinin nasıl olacağı, hangi seviyeye ulaşacağı, uzun, orta ve kısa menzilli sistemlerden hangisinin uygun olacağı yönünde verilecek kararın bu kriterler göz önüne alınarak değerlendirileceğini ifade etti.

(Kokpit Aero)

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bosna kosova arnavutluk makedonya ticaret ve savunma birliği kurmalı, sırp slav ve hırvatların ne yapacağı belli olmaz.
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