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O ülke savaş uçaklarını geri çekiyor...

Avustralya, DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye'deki hava operasyonlarında kullandığı savaş uçaklarını geri çekeceğini duyurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 15:39
O ülke savaş uçaklarını geri çekiyor...

Federal Savunma Bakanı Marise Payne, Avustralya güçlerinin terör örgütleriyle mücadelede bölgeye önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çekerek, Irak ve uluslararası koalisyon üyeleriyle yapılan görüşmelerden sonra iki ülkede DEAŞ'a karşı savaşan 6 adet F/A-18F Super Hornet saldırı uçağının gelecek ay Ortadoğu'dan döneceğini belirtti.

Payne, Irak ordusunun eğitiminde görev alan yaklaşık 700 askeri personelin de DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek maksadıyla bölgedeki görevine devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Irak'ın isteği üzerine yakıt ikmali ve gözetim uçakları bölgede kalmaya devam edecek.

Avustralya, ABD öncülüğündeki koalisyonun parçası olarak, Irak ve Suriye’de görev yapmak üzere hava kuvvetlerinin yanı sıra yerel güçleri eğitmek için yaklaşık 780 askeri personel görevlendirmişti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:39
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