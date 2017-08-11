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Avustralya safını açıkladı! ABD'nin yanında yer alacak!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore'nin saldırıya geçmesi durumundaABD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:25
Avustralya safını açıkladı! ABD'nin yanında yer alacak!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore ile ABD arasında artan gerginlik ve Pyongyang'ın Guam'a saldırı tehdidiyle ilgili 3AW radyosuna açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİMİZ AMERİKA'NIN YARDIMINA KOŞMAK"

Avustralya ile ABD arasında imzalanan "Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler (ANZUS) Güvenlik Anlaşması" hükümlerinin açık olduğunu belirten Turnbull, "Amerika tabii ki Avustralya dahil müttefiklerinin yanında duruyor ve biz de Birleşik Devletler'in yanında duruyoruz. Bu yüzden çok net olarak, ABD'ye saldırı olursa ANZUS devreye girer. Avustralya saldırıya uğrarsa Birleşik Devletler'in yardıma geleceği gibi bizim de görevimiz Amerika'nın yardımına gitmek." diye konuştu.

ARALARINDA ANLAŞMA VAR

Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD arasında 1951 yılında imzalanan ANZUS Güvenlik Anlaşması, söz konusu ülkelerin Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbirlerine yardım etmelerini öngörüyor.

KUZEY KORE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, Pyongyang yönetiminin Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle saldırı hazırlığı içinde olduğu açıklanmıştı.

ABD REST ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:25
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  2. Avustralya
  3. Kuzey Kore
  4. Amerika Haberleri
  5. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull
  • mehmet mehmet 26 dk önce
    Adamlar biliyor zalimlik yapmak yeryüzünün kanını emmek onlar için birlikten geçer rabbim birliğinizi bozsun birbirinize düşünsün amin
  • DirilişDiriliş43 dk önce
    Deme yahu. Büyük sürpriz oldu.
  • VatandaşVatandaş53 dk önce
    Bütün kâfirler birbirinizi yiyin inşallah
  • SamilSamil54 dk önce
    90 sene sonrada kuzey koreye dedelerinizin ziyaretine gidersiniz .
  • ObjektifObjektif1 sa önce
    Piyonlar çıkıyor piyasaya,aynı açıklama sırası erdoğanda örneğini suriye resmi yönetimine karşı verdiği gibi.
  • ihsanihsan1 sa önce
    abd nin uşağı elbette onun yanında yer alır
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