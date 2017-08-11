Avustralya safını açıkladı! ABD'nin yanında yer alacak!

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore ile ABD arasında artan gerginlik ve Pyongyang'ın Guam'a saldırı tehdidiyle ilgili 3AW radyosuna açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİMİZ AMERİKA'NIN YARDIMINA KOŞMAK"

Avustralya ile ABD arasında imzalanan "Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler (ANZUS) Güvenlik Anlaşması" hükümlerinin açık olduğunu belirten Turnbull, "Amerika tabii ki Avustralya dahil müttefiklerinin yanında duruyor ve biz de Birleşik Devletler'in yanında duruyoruz. Bu yüzden çok net olarak, ABD'ye saldırı olursa ANZUS devreye girer. Avustralya saldırıya uğrarsa Birleşik Devletler'in yardıma geleceği gibi bizim de görevimiz Amerika'nın yardımına gitmek." diye konuştu.

ARALARINDA ANLAŞMA VAR

Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD arasında 1951 yılında imzalanan ANZUS Güvenlik Anlaşması, söz konusu ülkelerin Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbirlerine yardım etmelerini öngörüyor.

KUZEY KORE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, Pyongyang yönetiminin Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle saldırı hazırlığı içinde olduğu açıklanmıştı.

ABD REST ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.