O ülke Rusya ile tatbikat yapacağını açıkladı
Rusya ve Hindistan’ın sonbaharda Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi'nde ortak bir askeri tatbikat yapacağı bildirildi.25 Haziran 2017 Pazar 01:33
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bunun iki ülke arasındaki ilk ortak interspesifik tatbikat olacağını kaydetti.
Moskova'da düzenlenen Rus-Hint Hükümetlerarası Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Şoygu, "Geçen yıl Hindistan'la terörle mücadele ve donanma tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdik. Sonbaharda ilk ortak interspesifik (türler arası) askeri tatbikatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
Şoygu, 'İndra-2017' adı verilen ortak tatbikatın, Rus ve Hint ordularının otoritesini artıracağını ve iki ülkenin modern tehditlere etkili biçimde karşı koymaya hazır olduğunu göstereceğini vurguladı.