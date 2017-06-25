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O ülke Rusya ile tatbikat yapacağını açıkladı

Rusya ve Hindistan’ın sonbaharda Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi'nde ortak bir askeri tatbikat yapacağı bildirildi.

25 Haziran 2017 Pazar 01:33
O ülke Rusya ile tatbikat yapacağını açıkladı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bunun iki ülke arasındaki ilk ortak interspesifik tatbikat olacağını kaydetti.

Moskova'da düzenlenen Rus-Hint Hükümetlerarası Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Şoygu, "Geçen yıl Hindistan'la terörle mücadele ve donanma tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdik. Sonbaharda ilk ortak interspesifik (türler arası) askeri tatbikatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Şoygu, 'İndra-2017' adı verilen ortak tatbikatın, Rus ve Hint ordularının otoritesini artıracağını ve iki ülkenin modern tehditlere etkili biçimde karşı koymaya hazır olduğunu göstereceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 01:33
  1. rusya
  2. ordu
  3. hint ordusu
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