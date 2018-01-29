O ülke parasında büyük düşüş

Kazakistan'da çalışanların reel ücret durumu ekonominin yavaş ama olumlu bir şekilde büyümesine rağmen, üçüncü yılda hala düşüş gözlemleniyor.

Ekonomideki bu durum Halykfinance tarafından yayınlanan işgücü piyasasının analizinde belirtildi.

2017 yılının ilk üç çeyreğinde ücretlerin ortalama düşüşü yaklaşık yüzde 2 oranında gerçekleşti. Banka analistlerine göre, 2018'de reel ücretlerdeki düşüş yüzde 0.5 oranında meydana gelecek.

Raporda, "Düşük ücretlerin nedeni para piyasasındaki sıkı koşullar, devletin ekonomiye zayıf katkıda bulunması ve özel sektörün genel depresif durumudur" denildi.

Uzmanlara göre ekonomik büyümedeki yavaşlama petrol ve diğer hammaddelerin fiyatlarındaki düşüşün yanında ekonomide istihdam edilenlerin sayısının azalmasıyla da ilgili.