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Çad, Katar'la ilişkileri kesti!

Orta Afrika ülkesi Çad, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:00
Çad, Katar'la ilişkileri kesti!

Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiği bildirildi.

Açıklamada, "Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak adına, Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanılırken, Doha'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Çad hükümetinin ayrıca, Doha'daki diplomatik temsilciğini de kapatarak personeli ülkeye geri çağırdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Doha'ya diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, milyonlarca dolar değerinde yardım aktardığı bazı Afrika ülkelerini Katar karşıtı gruba çekmeyi başarmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:00
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