O ülke Katalonya'yı tanımayacak

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç yıldır ayrılıkçı bir tehdit ile karşı karşıya olan Fas Krallığı, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımıyor ve tanımayacak." ifadelerine yer verildi.

Fas'ın İspanya'nın verdiği tepkileri anladığına işaret edilen açıklamada, "Komşu İspanya'nın içinden geçtiği bu özel şartlarda Fas Krallığı, anayasaya saygı, ulusal birlik ve ülkenin egemenliğini korunması için İspanya hükümetine tam destek veriyor." ifadeleri kullanıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un dün akşam açıkladığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, dün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu da Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için merkezi hükümete yetki vermişti.





