Venezuella'da kaos! Muhalif liderler evinden alındı
Venezuela'da muhalefet liderler Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma’nın evlerine polis tarafından baskın yapıldı. 2 lider evlerinden alınarak götürüldü.01 Ağustos 2017 Salı 10:08
Venezuela'daki muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma ev hapsinde oldukları evlerinden polis baskınıyla alınıp götürüldüler. Muhalif liderlerin nereye götürdüğü bilinmiyor.
İkilinin ailesi durumu Twitter hesabından duyurdu.
Lopez'in eşi ve Ledezma'nın kızı, iki liderin akıbetinden Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu sorumlu tutacaklarını söyledi.