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Venezuella'da kaos! Muhalif liderler evinden alındı

Venezuela'da muhalefet liderler Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma’nın evlerine polis tarafından baskın yapıldı. 2 lider evlerinden alınarak götürüldü.

01 Ağustos 2017 Salı 10:08
Venezuella'da kaos! Muhalif liderler evinden alındı

Venezuela'daki muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma ev hapsinde oldukları evlerinden  polis baskınıyla alınıp götürüldüler. Muhalif liderlerin nereye götürdüğü bilinmiyor. 

İkilinin ailesi durumu Twitter hesabından duyurdu. 

Lopez'in eşi ve Ledezma'nın kızı, iki liderin akıbetinden Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu sorumlu tutacaklarını söyledi. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:08
  1. Venezuela
  2. Antonio Ledezma
  3. Leopoldo Lopez
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