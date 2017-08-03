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O ülke Kandil Dağı'na bayrak dikti!

İran'da, İran Devrim Muhafızları (Pasdaran) komutanlarından Serdar Şekuri, İran'ın 60 yıldan sonra Kandil Dağı’nın İran'da kalan kısmına bayrak diktiğini söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:42
O ülke Kandil Dağı'na bayrak dikti!

Kandil Dağı’nda 60 yıldan sonra İran bayrağını diktiklerini söyleyen Serdar Şekuri, “Planımızın uygulanmasında yerel güçlerin büyük katkısı oldu” ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw’ın haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Serdar Şekuri, burada yaptığı konuşmada, İran’ın sınır güvenliğinin sağlanması için önemli hazırlıklar yaptığını ve başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

İran güçleri ile İran merkezli terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK arasında 2011 yılında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Birkaç ay süren sert çatışmaların ardından Tahran ve PKK arasında çatışmasızlık konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:42
  1. Kandil Dağı
  • AliAltunAliAltun51 dk önce
    Resim görelim
  • serhanserhan1 sa önce
    Muhabbete bakarmisin kıçı kırık İran kadar olamadık hakikaten Türkiye İran ne diyor biliyormusun daha kandile bomba atamassin diyor ya bu ülkenin başına acil kafası aklı yerinde bir insan gelmesi lazım yemin ederim birseyler dönüyor anliyamiyorum siz anliyormusunuz
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