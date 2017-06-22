O ülke İslami anaokullarına karşıymış!

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, İslami değerlerin verildiği anaokullarının yeterince Almanca eğitim vermediğini belirterek, "İslami kreşler olmamalı" dedi.

Kurz, Kurier gazetesi tarafından düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Müslüman ailelerin çocuklarını gönderdiği anaokullarının, toplumdan izole bireyler yetiştirdiğini savundu.

Uyum sürecinin çocuk yaşlarda başladığına değinen Kurz, okul öncesi temel eğitimin yanı sıra İslami değerlerin de aktarıldığı anaokullarının toplumun genelinden izole olduğunu iddia etti.

Kurz, başkent Viyana’da 10 bine yakın çocuğun bu anaokullarına gittiğine dikkati çekerek, vergilerle finanse edilen okul öncesi eğitim kurumlarının, düşük seviyede eğitim verdiklerini, buralara giden çocukların yeterince Almanca öğrenemediğini savundu.

İslami kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kurz, “Bu kurumlar vergilerle finanse ediliyor, devletten yardım alıyorlar. Eğer kriterleri zorlaştırırsak, yardım alamazlar ve kapanırlar. Bundan bağımsız olarak bence, bunlara ihtiyaç yok. İslami kreşler olmamalı.” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı sorununa da değinen Kurz, Avusturya’nın Yunanistan ve İtalya’dan daha fazla sığınmacı aldığını söyledi.

Kurz, Afrika kıtasında bir milyarın üzerinde insanın yaşadığını belirterek, Balkan rotasının ardından Akdeniz’in de sığınmacı geçişine kapatılması gerektiğini kaydetti.