O ülke gece yarısı bombalı saldırılarla sarsıldı

En az 33 kişinin öldüğü saldırılardan sonra feci görüntüler ortaya çıktı. Çalkantılı yıllar geçiren Libya, Bingazi kentinde gece yarısı gerçekleşen bombalı saldırılarla sarsıldı. Peş peşe gerçekleşen patlamalarda 30'dan fazla can kaybı var. Bir caminin önüne yerleştirilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesinden yaklaşık 20 dakika sonra aynı yerde bir araç daha patlatıldı.

İlk saldırıdan sonra olay yerinden yayın yapan Libya televizyonlarının ekrana getirdiği görüntülerde, parçalanmış ve yanmış cesetlerin etrafa saçıldığı görüldü.

İkinci patlama, sağlık ve güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesinden hemen sonra gerçekleşti.

BBC Kuzey Afrika muhabiri Rana Jawad, Bingazi sakinleri için şoke edici bir gece yaşandığını aktarıyor.

Aralarında üst rütbeli polislerin de yer aldığı en az 50 yaralı hastanelere taşındı.

Arap Baharı'nın Muammer Kaddafi'yi devirmesiyle yeni bir döneme giren Libya'da halihazırda birçok hükümet ve birbiriyle mücadele eden gruplar bulunuyor. Kaynak-milliyet.com.tr