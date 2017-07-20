Bosna Hersek Erdoğan'ın sözünü konuşuyor

STAV dergisi son sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanıp ''Korkaklar zafer anıtı dikemez'' başlığını attı.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırası ve sonrasında Batı medyası ve Bosna Hersekli bazı gazetecilerin tutumuna işaret edilen Amina Şeçeroviç Kaşlı imzalı haberde bunun sebepleri de irdeleniyor. Batının Erdoğan'ı diktatör gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekilerek "Dünyada hangi lider milletini darbeyi durdurması için sokağa çıkarabilir?" sorusu yöneltiliyor... Haberde 15 Temmuz anmaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından da alıntılar yapılıyor.

Haberde 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nun yaptığı hain darbe kalkışmasında insanların verdiği onurlu mücadeleye vurgu yapılıyor. İnsanların çıplak elleriyle tankları durdurmak için sokaklara çıktığında tek korkularının kendi hayatları değil, vatanı kaybetme korkusu olduğu yazıyor.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ DURDURMAK

Şeçeroviç Kaşlı, kimsenin Türk milletinin o şekilde vatanını savunacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bu denli güçlü duracaklarını tahmin etmediğini vurguladı.

Türkiye'nin son dönemde gösterdiği yükselişi durdurmak için yapılan hamlelerden bir tanesi olduğunun yazıldığı haberde, bu yükselişten rahatsız olan batı güçlerinin darbe ve FETÖ konusunda sessiz kaldıklarını ifade etti.

BATIYA YÜZDE 52 HATIRLATMASI VE BİR SORU

Erdoğan'ı diktatör, vatandaşlarının korktuğu bir lider olarak göstermeye çalışan batı güçlerinin Erdoğan'ın yüzde 52 oy alarak, demokratik bir şekilde cumhurbaşkanı seçildiğini unuttukları da vurgulandı.

Haberde, bu güçlere hangi dünya liderinin bugün kendi milletini darbeyi durdurması icin sokağa çıkartabileceği ve milyonları kendi mitinginde toplayabileceği sorusu yöneltildi.

15 Temmuz yıl dönümünde İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen törenlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesitlere de yer verildi.

ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ KONUŞMASINDAN ALINTILAR

"15 Temmuz ilk saldırı değil, son saldırıda olmayacak. FETÖ'nün sadece FETÖ' olmadığını PKK'nın sadece PKK, DEAŞ'ın DEAŞ olmadığını çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Piyonları ezip geçmeden şahı da mat edemeyeceğiz.''

Cumhurbaşkanı Erdogan’ın 15. Temmuz gecesi insanların ''Bu gece ölmeyeceksek ne zaman ölelim" dediklerini vurguladığı İstanbul'daki törende "Biz akşam vatanı kurtarıp, sabah işe giden milletiz" yazan pankartların taşındığına yer verildi...

''15 Temmuz darbe girişimi bize göstermiştir ki devlet olarak da millet olarak da güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız. İsimlerini söylemiyoruz ama hepsini de biliyoruz. Onlara geçtiğimiz yıl 15 Temmuzun ardından verdiğim mesajı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz. Halkımıza boyunduruk vuramayacaksınız. Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz.''

SON SÖZ DERGİYE KAPAK SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda milyonlara hitaben söylediği ''Unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez'' sözlerini STAV dergisi kapağına taşıdı.