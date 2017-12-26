O ülke de FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Debi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'dan önce söz alan Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Çad, darbecilere ve uzantılarına karşı mücadelede bize destek verdi.

Çad Cumhurbaşkanı'na FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinden ötürü teşekkür ediyorum.

Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini destekliyoruz. G5 ortak gücünün terörizim ve organize suçlarla mücadeleye fayda sağlayacağına inanıyoruz."