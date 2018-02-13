Çin de Suriye'de 'etkin' bir rol oynayacakmış!

Çin’in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, ülkesinin Suriye’deki krizin çözümü için daha büyük rol oynayacağını söyledi. Ülkesinin Şinhua haber ajansına konuşan Çinli diplomat, “Suriye’nin gelişimi ve yeniden yapılandırılması için uğraşmaya odaklanmanın zamanı bence geldi. Bence Çin bu süreçte Suriye halkı ve hükümetine daha fazla yardım sağlayarak daha fazla rol oynayacak” dedi.