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Çin de Suriye'de 'etkin' bir rol oynayacakmış!

DEAŞ bahanesiyle onlarca ülkenin çöreklendiğiSuriye’ye şimdi de Çin giriyor. Çin yönetimi Suriye’de daha fazla rol oynamaya niyetli olduğunu açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 07:36
Çin de Suriye'de 'etkin' bir rol oynayacakmış!

Çin’in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, ülkesinin Suriye’deki krizin çözümü için daha büyük rol oynayacağını söyledi. Ülkesinin Şinhua haber ajansına konuşan Çinli diplomat, “Suriye’nin gelişimi ve yeniden yapılandırılması için uğraşmaya odaklanmanın zamanı bence geldi. Bence Çin bu süreçte Suriye halkı ve hükümetine daha fazla yardım sağlayarak daha fazla rol oynayacak” dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 07:36
  1. Çin
  2. suriye

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