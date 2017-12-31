O ülke CIA'nın üssü oldu

ABD'de istihbarat örgütleri konusunda uzman olan yazar Jenna McLaughlin, ilginç açıklamalarda bulundu.

.Jenna McLaughlin, "Bir süredir CIA, BAE'yi bölgenin koordinesinde üs olarak belirledi. BAE, Amerikan çıkarları için çok önemli bir ülke. CIA de, bu ülkenin önemli isimleriyle yaptığı toplantıda, istediğini aldı. Şimdi BAE'ye giden CIA ajanı sayısını teşkilat dışında bilen yok. BAE, Langley'in en önemli dış merkezi konumunda" dedi.