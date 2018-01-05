Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülke çalkalanıyor, vatandaşların kimlik bilgileri satışa çıktı

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip olan ikinci ülkesi olan Hindistan'da, vatandaşların kimlik bilgileri internet üzerinden satışa çıkarıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 16:14
O ülke çalkalanıyor, vatandaşların kimlik bilgileri satışa çıktı

Hindistan'da biyometrik nüfus verilerini toplamakla görevli Tekil Kimlik Otoritesi (UIDAI), basında kimlik bilgilerinin internet üzerinden satıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberlere göre, nüfus verilerine internet üzerinden para karşılığı erişilebiliyor.

Yetkililer, sızıntının hassas biyometrik verileri içermediğini, şifrelenmiş olarak korunan biyometrik verileri çalmaya ve sızdırmaya çalışanlara hapis ve ağır para cezaları verileceğini belirtiyor.

 Tribune gazetesi muhabirleri, kimlik veri tabanını internet üzerinden paylaşmayı vadeden bir şahısla bağlantı kurmuş, 500 rupi (yaklaşık 29 bin 500 TL) karşılığında şahsın sağladığı şifrelerle girdikleri veri tabanında istedikleri vatandaşın kimlik verilerine ulaşabildiklerini yazmıştı.

Nüfus verilerinin sızdırılması, Hintçede temel anlamına gelen 'Aadhaar' adı verilen biyometrik kimlik tanıma sitemiyle ilgili yaşanan tartışmalara yenisini ekledi.

Gönüllülüğe dayalı bir program olarak başlayan Aadhaar, kimlik sahteciliğine karşı bir önlem olarak tanıtılmıştı. Fakat zamanla tüm vatandaşların sosyal sigorta bilgilerinin zorunlu olarak sisteme entegre edilmesi ve banka hesap bilgileri ile cep telefonu numaralarının kimlik bilgileriyle eşleştirilmesi yönündeki girişimler, yurttaşlar arasında kişisel mahremiyetinin korunmasına dair kaygılara yol açmıştı.

Sigorta ve banka hesap bilgilerinin sisteme zorunlu olarak dahil edilmesiyle ilgili hükümet aleyhine açılan bir dava halen Yüksek Mahkeme'de görülüyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:14
  1. Hindistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S-400 sonrası bir imza daha!
    1. S-400 sonrası bir imza daha!
    2. Kritik rakam açıklandı, dolar sert düştü
    3. 52 yıl sonra ilk kez toplandılar...
    4. CHP'de Kılıçdaroğlu çatlağı: 2019'da..
    5. O ülke yeteneklilere 10 yıl vize veriyor
    6. Onun kimliğinin bir benzeri daha yok!
    7. Kabus yeniden hortladı
    8. Mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacak
    9. Volkan'ın Cenk açıklaması güldürdü
    10. Eski devlet başkanı cinayet mi işledi?
    11. "ABD, Hindistan'ın ağzıyla konuşuyor"
    12. Bugün açıklandı... Bu defa sesiniz..
    13. O ülkede şok... Nüfus verileri..
    14. Rizeli mucit geliştirdi, Bakan..
    15. Cuma namazı yine kılınamadı
    16. O ülkede Kamerunlulara operasyon
    17. Araç sahiplerine kötü haber... Zam geldi
    18. Kerkük'te çatışma 40 ölü var...
    19. Kızıldeniz'in haritası yeniden çiziliyor
    20. İmam camiye haç çizdi... Skandalın..
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...