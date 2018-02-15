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O ülke bu haberle çalkalandı… Devlet başkanı istifa etti

Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin bu akşama dek istifa etmesi, yoksa güvensizlik oyuyla gönderilmesi ültimatomu verdiği Devlet Başkanı Zuma istifasını açıkladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 00:10
O ülke bu haberle çalkalandı… Devlet başkanı istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika için elinden geleni yaptığını ancak partisinin bölünmemesi için resmen istifa ettiğini açıkladı.

Afrika Ulusal Kongresi Partisine (ANC) hayatı boyunca hizmet ettiğini ve tüm enerjisini bunun için harcadığını dile getiren Zuma, 2009'dan beri Güney Afrika Devlet Başkanı olarak Güney Afrika halkına elinden geldiğince hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Zuma, Güven oylamasından korkmadığını ama partisinde kendinden kaynaklı bölünmelere de izin vermeyeceğini belirtti.

Zuma'nın istifasının hemen ardından Afrika Ulusal Kongresi Partisince yapılan basın açıklamasında, Jacob Zuma'nın istifasını parti olarak kabul ettikleri, Güney Afrika'ya ve ANC'ye yaptığı 60 senelik hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettikleri, yeni başkanlık oylamasında Parti Başkanı Cyril Ramaphosa'yı aday olarak belirledikleri bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 00:10
  1. Güney Afrika
  2. anc

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