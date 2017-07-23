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O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Ondan fazla ölü ve yaralı var!

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 22:51
O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Ondan fazla ölü ve yaralı var!

Suriye’nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

12 ÖLÜ 20 YARALI

Suriye’nin İdlib kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, yaralılara tıbbi müdahalede bulunmak için giden sağlık ekiplerine de ateş açıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 22:51
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