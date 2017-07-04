Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülke BM'ye alınmadı.. resmi ziyareti iptal ettiler!

Belarus'un BM İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:54
O ülke BM'ye alınmadı.. resmi ziyareti iptal ettiler!

Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi.

Belarus resmi haber ajansı BelTA'nın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Belarus resmi makamları, BM raportörünün ülkeyi resmi unvanla ziyaret etmesine onay vermedi.

Bakanlık Sözcüsü Dimitri Mironçik, resmi haber ajansı BelTA'ya yaptığı açıklamada, Minsk'e ulaşan Haraszti'nin ülkeyi BM temsilcisi olarak değil, "özel şahıs" olarak ziyaret ettiğini belirtti.

Haraszti'nin ziyaretini resmi unvanla yapabilmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Minsk hükümetine diplomatik kanallardan resmi istek göndermesi gerektiğini belirten Mironçik, Belarus'un Haraszti'ye böyle bir izin vermediğini vurguladı.

Mironçik, "Bildiğimiz kadarıyla Bay Haraszti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi'nin 26. Toplantısı için ülkede bulunan delegelerin organize ettiği bir yan etkinliğe katılmak üzere Belarus'a gelmiştir." ifadesini kullandı.

Belarus'un, BM'nin ülkelerine yönelik insan hakları misyonunu tanımadığının, dolayısıyla Harastzi ile iş birliği yapmaya niyeti olmadığının altını çizen Mironçik,"Bay Haraszti'nin varlığı bizim için rutin bir meseledir. Kendisi AGİT Parlamenterler Meclisi temsilcilerinin davet ettiği özel bir şahıs olarak buradadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:54
  1. Belarus
  2. birleşmişmilletler
  3. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu