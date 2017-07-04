O ülke BM'ye alınmadı.. resmi ziyareti iptal ettiler!

Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi.

Belarus resmi haber ajansı BelTA'nın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Belarus resmi makamları, BM raportörünün ülkeyi resmi unvanla ziyaret etmesine onay vermedi.

Bakanlık Sözcüsü Dimitri Mironçik, resmi haber ajansı BelTA'ya yaptığı açıklamada, Minsk'e ulaşan Haraszti'nin ülkeyi BM temsilcisi olarak değil, "özel şahıs" olarak ziyaret ettiğini belirtti.

Haraszti'nin ziyaretini resmi unvanla yapabilmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Minsk hükümetine diplomatik kanallardan resmi istek göndermesi gerektiğini belirten Mironçik, Belarus'un Haraszti'ye böyle bir izin vermediğini vurguladı.

Mironçik, "Bildiğimiz kadarıyla Bay Haraszti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi'nin 26. Toplantısı için ülkede bulunan delegelerin organize ettiği bir yan etkinliğe katılmak üzere Belarus'a gelmiştir." ifadesini kullandı.

Belarus'un, BM'nin ülkelerine yönelik insan hakları misyonunu tanımadığının, dolayısıyla Harastzi ile iş birliği yapmaya niyeti olmadığının altını çizen Mironçik,"Bay Haraszti'nin varlığı bizim için rutin bir meseledir. Kendisi AGİT Parlamenterler Meclisi temsilcilerinin davet ettiği özel bir şahıs olarak buradadır." değerlendirmesinde bulundu.