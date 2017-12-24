Kuzey Kore, BM kararını savaş nedeni saydı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, “ABD, nükleer güce kavuşmamızdan dolayı dehşete düşüyor. Ülkemize en sert baskı ve yaptırımları uygulamak için giderek çılgınlaşıyor. Cumhuriyetimizin egemenliğini ihlal ederek ve savaşın Kore yarımadasının ve geniş bir bölgenin barış ve istikrarını yok eden bir eyleme kalkışıyor” dedi.

Kuzey Kore’nin caydırıcılık gücünün artmasının ABD yönetimini sinirlendirdiği belirtilen açıklamada, “ABD’nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını kökünden ortadan kaldırmak için dengeyi kuracağız ve ülkemizi savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığımızı daha da güçlendireceğiz” denildi.

Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararların reddedildiği belirtilen açıklamada, “ABD ve takipçilerinin uydurduğu bu yaptırım kararlarının Kore yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarı ettiği, Kuzey Kore’nin egemenliğine ciddi bir ihlal niteliği taşıdığı” belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “yaptırımlara oy verenlerin Pyongyang’ın gazabıyla karşı karşıya kalacağı” tehdidi de savruldu ve “Bu yaptırım kararının lehine elini kaldıran ülkeler, kararın neden olacağı tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak. Bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz” görüşüne yer verildi.

ABD tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Kore’ye yapılan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90 oranında düşürülmesini öngörüyor.

Kuzey Kore’nin 28 Kasım’da yaptığı ve ABD’ye göre şimdiye dek en yüksek düzeyine ulaştığı balistik füze denemesine tepki olarak gelen yeni yaptırımlar kapsamında, yurtdışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının, 24 ay içinde ülkelerine dönmeleri isteniyor. Böylelikle, Kuzey Kore’ye giden yaşamsal önemde döviz girdisinin durdurulması öngörülüyor. Yaptırımlar kapsamında, Kuzey Kore’nin ürettiği