O ülke Avustralya ile askeri işbirliğini bitirdi

Endonezya ordusu Sözcüsü Tümgeneral Wuryanto, “Birçok konunun düzeltilmesi gerektiğini" ifade ederek Avustralya ile askeri işbirliğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

O ülke Avustralya ile askeri işbirliğini bitirdi
Eklenme: 04 Ocak 2017, 17:47
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Endonezya, “birçok konunun düzeltilmesi gerektiğini" ifade ederek Avustralya ile askeri işbirliğini askıya aldığını duyurdu.

Endonezya ordusu Sözcüsü Tümgeneral Wuryanto, kararın Aralık ayı içinde alındığını ve faaliyetlerin büyük bir kısmının etkilendiğini bildirdi. Yerel medya Endonezyalı birliklerin, Avustralya üssündeki birlikler tarafından rahatsız edildiğini bildirdi.

Bu durumun birçok sebebi bulunduğunu dile getiren Endonezyalı sözcüye konuyla ilgili olarak, herhangi bir detay vermeden, “Avustralya ordusuyla ortak eğitimin de dahil her türlü işbirliği geçici olarak durduruldu. Bunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum" dedi.

Avustralya ve Endonezya, yıllardır çeşitli siyasi anlaşmazlıkları bulunmasına rağmen önemli müttefik. 2013 yılında Endonezya Savunma Bakanlığı, Avustralya istihbaratının dönemin Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono ve yakın çevresinin kişisel telefonlarını dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından Avustralya ile işbirliğini askıya almıştı.

 
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