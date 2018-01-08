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O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı

Fas, yerli üreticisini korumak amacıyla Türkiye ile yapılan gümrük muafiyeti anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisinin ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 90'a varan birtakım düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2006 yılında Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 17. maddesine göre tarafların gümrük uygulamalarında değişikliğe gitme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.

Fas tekstil piyasasına düşük fiyat ve kaliteli ürün tedarik eden Türkiye, 2013 yılından bu yana tekstil ticaret hacmini arttırarak yüzde 175 oranına ulaştırmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
  1. fas
  2. tekstil anlaşması
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