O ülke ABD'yi batıracak... Yıllık 45 milyar dolar

45 milyar dolar... Bu, Pentagon'un ifadesine göre Afganistan savaşının Amerikan halkına yüklediği yıllık mali külfet, ve yakın bir gelecekte de bu faturanın sona erme ihtimali pek de olası gözükmüyor.

ABD'nin en uzun savaşına sahne olan Afganistan'da 2001 yılında başlayan işgal 17. yılına girmiş durumda. Ülke içerisinde ABD'nin Afganistan'daki mevcudiyetine karşı ciddi tepkiler de bulunmuyor değil. ABD'nin Afganistan'da hala askeri operasyonlara devam etmesine karşı gerek halk tabanından, gerek yöneticilerden, gerekse gazeteci ve medyacılardan ciddi bir eleştiri dalgası mevcut.

45 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

ABD Savunma Bakanlığı'nın en üst düzey Asya yetkilisi Randall Schriver, Afganistan'da ABD'nin yıllık 45 milyar dolarlık harcamasının "5 milyar dolarının Kabil hükümeti güçlerine, 13 milyar doların ise Afganistan'daki ABD güçlerine gittiğini" ifade etti. 780 milyon dolar ekonomik yardıma giderken, bütçenin geri kalan kısmının büyük bir bölümü lojistik destek için harcanıyor.

Şu an harcanan paralar, Afganistan'da Savaşın en üst perdeden yaşandığı yıllara oranla ciddi manada düşmüş vaziyette. 2010 yılından 2012 yılına kadar, yani ABD'nin Afganistan'da 100 bine yakın askeri bulunurken, Afganistan savaşının Amerikan halkına olan maliyeti her yıl 100 milyar dolar seviyesindeydi. Halihazırda Afganistan'da ABD'nin 16 bin civarında askeri bulunuyor.

"TALİBAN NİÇİN UZLAŞMA İSTESİN?"

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, Afganistan savaşının Washington'a olan ağır maliyetini sıklıkla vurguluyor. Birkaç ay önce ABD devlet başkanı Donald Trump, Amerika için savaşa devam etme mânâsına gelen yeni Güney Asya stratejisini açıklamıştı. Bu stratejiye göre, ülkede ABD'nin askeri müdahalesinin ucu açık görünmekteydi. Cumhuriyetçi Kentucky senatörü Rand Paul "onlarca milyar doların Afganistan'da heba olduğunu" ifade etti. Massachusetts'in Demokrat senatörü Ed Markey, Afganistan'da harcanan paraların Amerikan halkı için Amerika'da harcanabileceğini ifade ederken, Oregon'un Demokrat senatörü ise oldukça karanlık bir tablo çizdi. Jeff Merkley, Kabil hükümeti güçlerindeki aksaklıkları, ülkede hükümetin sebep olduğu yolsuzlukları ve ABD'nin Taliban'ı siyasi anlaşma için masaya oturmak üzere askeri güç kullanımını öngören stratejisini ağır şekilde eleştirdi. Bu stratejinin gerçek dışı olduğunu söyleyen Senatör şu ifadeyi kullandı: "Taliban niçin siyasi bir uzlaşma istesin ki? Şu an 2001'de kontrol ettiklerinden daha fazla toprak kontrol ediyorlar."

TRUMP STRATEJİSİ TARTIŞMA KONUSU

Savaşın başarıyla sonlanmasına dair umutsuzluk, ülkede alınan güvenlik tedbirlerine rağmen Taliban saldırıları engellememesi, Kabil hükümetinde ve hükümete bağlı orduda yolsuzluk ve istikrarsızlık, öte yandan savaşın ABD'ye çıkardığı masraflar Amerikan kamuoyunda Afganistan savaşının adeta ülkeyi tamamen içine çekip boğacak bir bataklık olarak görülmesine sebep oluyor. Donald Trump'ın Afganistan'da askeri çözümü öngören stratejisi, henüz strateji tam anlamıyla uygulanmaya başlamasa bile ciddi bir tartışma konusu.

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