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Endonezya 6.4 şiddetinde depreme sarsıldı

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Ağustos 2017 Pazar 08:57
Endonezya 6.4 şiddetinde depreme sarsıldı

Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Sumatra  Adası’nın güneyinde bulunan Bengkulu şehri açıklarının 74 kilometre batısındaki  depremin 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise bölgedeki  depremin, 6,6 büyüklüğünde olduğunu ve adanın güneyinde birçok yerde  hissediliğini kaydetti.

 BMGK, ayrıca depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını  açıkladı. Gelen ilk bilgilere göre deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 08:57
  1. Endonezya
  2. Endonezya depremi
  3. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
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