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Kanada 2020 yılına kadar yaklaşık 1 milyon göçmen alacağını açıkladı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, 2020 senesine kadar yaklaşık 1 milyon göçmen alacaklarını açıkladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:47
Kanada 2020 yılına kadar yaklaşık 1 milyon göçmen alacağını açıkladı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, 2020 senesine kadar yaklaşık 1 milyon göçmen alacaklarını açıkladı.

Bakan Hussen, bir süredir çalışmaları devam eden yeni göçmenlik planını, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre Kanada, 2018'de 310 bin, 2019'da 330 bin ve ardından 2020'de de 340 bin olmak üzere toplamda 980 bin göçmen kabul edecek.

Bakan Ahmed Hussen, yeni planın Kanada'daki göçmen sayısını 2020 yılına kadar nüfusun yaklaşık yüzde birine getireceğini ve yaşlanan nüfusun telafi edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Hussen, hükümetin, göçmenlerin toplumda hayati bir rol oynayacağına inandığını belirterek 2035 yılına kadar 5 milyon Kanadalının emekli olacağını belirtti.

İşgücü ihtiyacı ile yaşlılar ve emeklilerin finansmanını desteklemek için daha az insanın çalışacak olmasının alınan kararda etkili olduğunu kaydeden Hussen, 1971 yılında her yaşlı ve emekli için 6,6 kişinin çalıştığını ancak 2012'ye gelindiğinde bu oranın 4,2'ye indiğini dile getirdi.

Hussen, "Tahminler 2036'da nüfus artışının neredeyse yüzde 100 olacağını öngörüyordu ancak bugün yüzde 75 civarında duruyor. İşgücünün yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Yeni gelenlerin Kanada kaynaklarını tüketip toplum üzerinde bir yük oluşturduğuna dair iddiaları kesin bir dille reddeden Hussen, göçün yeniliği teşvik ettiğinin ve ekonomiyi güçlendirdiğinin altını çizdi.

Hussen, söz konusu rakamın, aile birleşmesi, insani yardım ve ilticaları da kapsadığını hatırlatarak Ekonomik Büyüme Danışma Konseyinin kendilerine, 2021 yılına kadar her yıl 450 bin yeni göçmen almayı önerdiğini ancak hükümetin başarılı entegrasyonu sağlamak için daha kademeli bir yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.

AA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:47
  1. Kanada
  2. göçmen
  3. Mülteci
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