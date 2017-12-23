Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ücret artık alınamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücrete düzenleme geldi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
O ücret artık alınamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücretin, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirleneceği veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebileceği bildirildi.

BDDK'nın, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir."

Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
    1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    9. Lider, Adana'da yara aldı
    10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi