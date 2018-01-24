O uçak hakkında karar verildi! Bundan sonra...

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının hizmet dışı olmasına karar verildi.



Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçak ise kazadan 5 gün sonra 18 Ocak günü 20 saatlik bir operasyonla 2 vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılıp aprondaki güvenli bölgeye çekilmişti.

Airporthaber'in haberine göre, Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilk andan itibaren uçakta başlatılan inceleme tamamlanırken, Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse Trabzon Havalimanı'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle uçağın hizmet dışı olmasına karar verildiği öğrenildi.



Hizmet dışı olmasına karar verilen uçağın parçalarının sökümünün ardından hurdaya ayrılacağı veya eğitimlerde kullanılacağı belirtildi. İşte o uçağın son hali.