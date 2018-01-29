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O uçağın ne amaçla kullanılacağı belli oldu

Trabzon Havalimanı’nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağı Trabzon’da kültür ve sanata hizmet edecek

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:54
O uçağın ne amaçla kullanılacağı belli oldu

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı belirlenecek uygun bir bölgede konuşlandırarak kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi.

Sabancı’nın da uçağın Trabzon’da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini öğrenildi. Başkan Gümrükçüoğlu böyle bir projenin şehirde uygulanmasının kazanın kötü hatırlarını da azaltabileceğini kaydetti.

Trabzon havalimanına indikten sonra pistten kayarak denize doğru sürüklenmesi neticesinde çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğinin 24 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Pegasus Hava Yolları Başkanı Sayın Ali Sabancı ve firma yetkilileri ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu da olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceklerini ifade ettiler. Uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıkları, bu konuda gayret göstereceklerini ve talebimizi değerlendirip sonucunu bizle bildireceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

162 yolcunun ve 6 mürettebatın hiç birinin burnunun kanamaması ve hayat kaybı olmaması sonrasında bir kez daha geçmiş olsun dileklerini paylaşan Başkan Gümrükçüoğlu, “Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve şehrin kuşaklarına, kültürü ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu. İHA

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:54
  1. Pegasus
  2. Trabzon uçak
  3. pistten çıkma
  4. Kütüphane
  5. Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
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