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O üç terörist için özel önlem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan Harun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi darbeci askerler, özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:39
O üç terörist için özel önlem!

Geçen yıl 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.ÿ Bugün yapılacak duruşmada mahkeme heyetinin, sanıklar ile avukatlarının savunma ve taleplerini almaya devam edecekleri öğrenildi.

Dünkü duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıkları sık sık uyarırken, zaman zaman da sarf ettikleri sözlerden dolayı sert çıktı. Bu arada önceki duruşmalarda bazı darbeci askerler cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkarttı. Bu durumu göz önünde bulunduran jandarma ekipleri, Harun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi darbeci askerleri, özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirdi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:39
  1. MUĞLA
  2. Cumhurbaşkanı
  3. suikast
  4. Gökhan Şahin Sönmezateş
  5. Şükrü Seymen
  • turgutturgut1 sa önce
    BUNLARI ETEKLE MAHKEMEYE GITIRECEKSIN...
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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