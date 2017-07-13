O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı detay!
Duruşma salonuna İngilizce 'kahraman' anlamına gelen 'hero' yazılı tişörtle gelen teröristin tişörtünün alt kısmında da ufak puntolarla 'Heroes are immortal' yani 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazdığı ortaya çıktı.13 Temmuz 2017 Perşembe 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.
'KAHRAMANLAR ÖLÜMSÜZDÜR' İFADESİ DE YER ALDI
FETÖ'cü darbecinin giydiği söz konusu tişörtün alt kısmında da ufak puntolarla 'Heroes are immortal' yani 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazdığı ortaya çıktı.