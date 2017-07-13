O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı detay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

'KAHRAMANLAR ÖLÜMSÜZDÜR' İFADESİ DE YER ALDI

FETÖ'cü darbecinin giydiği söz konusu tişörtün alt kısmında da ufak puntolarla 'Heroes are immortal' yani 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazdığı ortaya çıktı.