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O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı detay!

Duruşma salonuna İngilizce 'kahraman' anlamına gelen 'hero' yazılı tişörtle gelen teröristin tişörtünün alt kısmında da ufak puntolarla 'Heroes are immortal' yani 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazdığı ortaya çıktı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 19:34
O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı detay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

'KAHRAMANLAR ÖLÜMSÜZDÜR' İFADESİ DE YER ALDI

FETÖ'cü darbecinin giydiği söz konusu tişörtün alt kısmında da ufak puntolarla 'Heroes are immortal' yani 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazdığı ortaya çıktı.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 19:34
  1. HERE
  2. kahramanlar ölümsüzdür
  • AntifetöcüAntifetöcü42 dk önce
    Gidinin korkakları devletin zaafiyeti sebebi ile kendini kahraman ilan etmiş vah vah
  • CezaCeza45 dk önce
    Olumsuzlugu gorursun gerberdikten sonra obur tarafta,lagim borusunda domuz gibi yakalandiginizda kahramanliginiz neredeydi?Ulan mahkeme sizi biraksa bu millet sizin yakanizi birakir mi siz geberene kadar.Insanlar biran once sizin cehennem cukurlarinda curuyeceginiz gunleri bekliyor.Fazla bekletmeyin.Satilmis amerikan domuzlari........
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