Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu

Güvenlik güçlerine teslim olan bölücü terör örgütü üyesi "Agit Van" kod adlı Hasan Demir'in, savcılık ifadesinde, örgütten nasıl kaçtığını anlattığı öğrenildi

02 Ocak 2018 Salı 16:23
O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan bölücü terör örgütü üyesi Hasan Demir'in, savcılık ifadesinde, örgütten nasıl kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Espiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 29 Aralık'ta tutuklanan "Agit Van" kod adlı Demir'in (24), Espiye Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, 2015 yılında İstanbul'da katıldığı örgütün Tunceli dağ kadrosunda yer aldığını belirtti.

Askeri ve ideolojik eğitimler aldığını söyleyen Demir, Sivas ve Erzincan'da bazı eylemlere katıldığını itiraf etti.Erzincan'dan Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalına 12-15 gün sürede ulaştığını kaydeden Demir, yolculuğu genelde gece yaptıklarını, yolculuğa çıkmadan önce erzaklarını çantalarında yanlarında götürdüklerini söyledi.

İfadesinde, teslim olmadan önce Yağlıdere ilçesi yaylalarında radyo dinledikleri bilgisini paylaşan Demir, şunları anlattı:

"Radyoda kar geleceği haberini duydum. O gece arazide kaldık. Ertesi gün oradan aşağıya doğru indik. Soğuktan ayaklarım yanmıştı. Diğer iki örgüt mensubu ile aramızda 100 metre kadar mesafe vardı. Onlar yürümekte olduğumuz yolun virajını döndükten sonra ben fırsat bularak oradan kaçtım. Yayla evlerine çıktım. Kar yağışının başlaması ve artık yaşam imkanlarının çok zor olması nedeniyle teslim olmayı düşündüm."

Demir, bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışının durmasını bir hafta süreyle beklediğini ve ardından harekete geçerek teslim olduğunu aktararak, teslim olduğu süreçten itibaren askerlerin kendisine çok iyi davrandığını, kötü muamele görmediğini belirtti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Demir, jandarmaya yardımcı olabilmek amacıyla bütün bilgileri verdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:23
  1. Giresun
  2. pkk
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi eylemlerinin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    1. Gezi eylemlerinin başrol oyuncusundan..
    2. Ünlü oyuncu eski muhasebecisinden..
    3. Yemen'de dengeler değişiyor mu?
    4. Edirne'de 506 kaçak ve sığınmacı..
    5. Çin'den flaş 'İran' açıklaması
    6. İdlib'de pazara saldırı, onlarca sivil..
    7. Gürcistan'dan geldi, kilosu 7.5 liraya..
    8. 17 yıl boyunca sahte diplomayla..
    9. Yeni yılın ilk işlem gününde..
    10. 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak..
    11. Erdoğan Abdullah Samet Demir'in..
    12. Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya..
    13. Türkiye'de yapılıyor! Dünya peşine düştü
    14. İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
    15. O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu
    16. Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular
    17. Yüzlerce kilo kabloyu çalmaya..
    18. Antalya’nın sosyete pazarı küle döndü
    19. 'Terör örgütü PKK önce silah bıraksın'
    20. Gürcistan hamsisi tezgahta
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!