O teröristin kimliği belli oldu! İşte detaylar...

‘Yeşil liste’ olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.