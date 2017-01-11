O teröristin babası konuştu: anlamıyorum

Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken çatışmada öldürülen terörist Müslüm K.'nin babası konuştu. Terör ve istihbarat birimleri ise etkisiz hale getirilen teröristin çevresi ve irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı ve terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırmaya başlandı.

O teröristin babası konuştu: anlamıyorum
Eklenme: 11 Ocak 2017, 16:27
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Gaziantep'te dün elinde silahla emniyete girmeye çalışan ve çatışmada öldürülen terörist Müslüm K.'nin (22) cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri süren Kasar'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

"NEDEN YAPTI ANLAMIYORUM"

Teröristin cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba M. Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu. Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Müslüm Kasar'ın babası Musa ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen annesi ve eşi gözyaşı döktü.

Emniyete saldırı girişiminin terör bağlantısı ile ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmişti. Haberde saldırganın özellikle terör örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği şüphesinin değerlendirildiği belirtilmişti.

 
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