O telefon konuşmaları ortaya çıktı! Çatışacağız…

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın darbecilere dair hazırladığı iddianamedeki telefon tutanağına göre 'Ben sıkıyönetim komutanıyım!' diyen komutanı azarlayan Vali Yaman ' Yanlış yaparsanız çatışırız!' diyerek Kırhan'ı azarlıyor. Vali, havaalındaki askeri helikopterin kalkması için özel harekat birlikleri gönderdiğini belirterek darbecilerin teslim olmasını istiyor.

İşte o tutanak:

Tuğgeneral 'Sıkıyönetim komutanıyım'

İddianameye göre 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, 15 Temmuz akşamı 23.55'te Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı aradı. Vali Yaman, Kırhan'a başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını ancak her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Darbeci Tuğgeneral Kırhan ise Vali Yaman'a 'Durum pek öyle değil, ben Genelkurmay Başkanlığınca sıkıyönetim komutanı ilan edildim' diye cevap verdi.'

Vali Yaman: 'Yanlış yaparsanız çatışırız'

'Bunun üzerine Vali Yaman da 'Valiyim ve burada en yüksek mülki amir benim! Benim sorumlu olduğum ilde askeri personelin ve birliklerin herhangi bir hareketliliğine izin vermeyeceğim. Yanlış bir şey yapıldığında sert bir müdahalede bulunacağım! Sakın yanlış bir harekette bulunmayın! Aksi halde çatışacağız! Ayrıca havalaanında askeri bir helikopterin bulunduğunu öğrendik. Bu helikopterin kaldırılmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Helikopterin kalkmaması için tedbiren özel harekat unsurlarını oraya gönderiyorum.' Darbe girişiminin tamamen bastırılmasının ardından gözaltına alınan Kırhan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.