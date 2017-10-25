O talepler meclis gündemine geldi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, staj mağdurlarının taleplerini gündeme getirerek, bütçe görüşmeleri öncesi staj mağduriyetine son verilmesi için Meclis'teki tüm partilere çağrıda bulundu.

Stajyer öğrenci veya çırak olarak çalışılan sürelerin emeklilik için borçlanılmasına imkan tanınması yönündeki talepler Meclis gündemine geldi. Kamuoyunda, 'staj mağdurları' olarak bilinen vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştıklarını ve çok basit bir talepleri olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "Aday çırak, çırak veya mesleki staj olarak çalıştıkları sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamında sayılmasını ve staj sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik hesaplamasında da başlangıç tarihi olarak kabul edilmesini istiyorlar" dedi.

"Staj mağdurlarının yaptıkları stajları sırasında hem mesleklerini öğrendiklerini, hem de fiilen çalışarak gayri safi milli hâsılasına katkı sunduklarını söyleyen Engin, "'Staj mağdurlarının sesini daha önce de Meclis'te dile getirmiş, sosyal devlet ilkesine aykırı bu düzenlemenin son bulması gerektiğini belirtmiştim" diye konuştu.