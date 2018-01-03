O sürücü yakalandı! Niye merdivenlerden indiğini açıkladı

Aracın sürücüsü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi. İHA-Önceki gün Ataşehir’de bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi’ne getirilen sürücü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi. İfadesi alınan Sinan Human’a trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldığı öğrenildi.